Летевшие в Казань авиарейсы перенаправили на запасные аэродромы

Аэропорт Казани не принимает: направлявшиеся в столицу Татарстана лайнеры отправили на запасные аэродромы. Рейсы из Стамбула, Алматы и Томска направлены в Самару, сообщили в пресс-службе аэропорта.

В пресс-службе уточнили, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Введены временные ограничения. В Росавиации добавили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Это главный приоритет.

Отмечается, что подобные ограничения обычно связаны с угрозой ударов дронами. 21 декабря утром беспилотники ВСУ атаковали Казань. По данным Минобороны, дроны заходили тремя волнами с разных направлений, в связи с чем аэропорт столицы Татарстана временно не принимал и не отправлял рейсы, передает ТАСС.