В Подмосковье предотвратили задуманный спецслужбами Украины теракт

Спецслужбы предотвратили теракт в Московской области. Его готовили по заданию украинских спецслужб. Задержаны семь человек.

Как сообщили в ФСБ, задержанные планировали теракт с целью убийства одного из руководителей ведущего военного конструкторского бюро машиностроения. Для этого они заложили взрывное устройство под автомобиль жертвы, которое должно было сдетонировать при движении.

За осуществление теракта организаторы предложили вознаграждение в размере 1 млн рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий спецслужбы задержали семь человек, трое из которых оказались несовершеннолетними.