Хлопчиков, а точнее украинских мародеров застигла врасплох прилетевшая мина. Как раз в тот момент, когда они собирались вытащить из дома стиральную машину. Но попали под шквальный огонь.

По окраинам поселка Кругленькое в Курском приграничье массированно отрабатывают штурмовые бомбардировщики, ударные вертолеты и тяжелые самоходные гаубицы. Этот комбинированный ракетно-артиллерийский налет послужил прологом к решающему штурму.

Все идет к тому, что скоро Кругленькое будет полностью освобождено. Собственно, никаких вариантов удержать этот Суджанский поселок у ВСУ сегодня нет. Морпехи с флангов вклинились в оборону бандеровцев на глубину до 3 километров. А по фронту отбросили их на все 6. Националистам только и остается, что отстреливаться наобум.

Характерный пример – снаряды ВСУ упали на территории фермерского хозяйства. Военных и уж тем более боевой техники здесь нет. То, что бандеровцы уничтожают гражданскую инфраструктуру, доказывают сами.

В Донецкой республике со дня на день рухнет оборона ВСУ в Курахово. Точнее, ее уже почти нет. Бойцы уже потеряли счет уничтоженным блиндажам. Убитых националистов в полях, лесополосах и в городской застройке - сотни. Российские штурмовики заняли все без исключения районы Курахово, кроме небольшого клочка в промзоне. Но сегодня и там ликвидируют последние очаги.

По большому счету, это уже не штурм, а зачистка. И самые активные боевые действия сейчас идут не столько внутри Курахово, сколько вокруг него - за контроль над дорогами, которые связывают остатки бандеровцев с тыловыми районами.