В Италию пришли сильные снегопады

Снежная буря и сугробы высотой в человеческий рост. На Италию на Рождество обрушилось ненастье. Арктический холод, штормовой ветер, снегопады и дожди бушуют в центре и на юге страны.

Власти объявили желтый уровень погодной опасности. Сообщается об одном погибшем. В горах пропали без вести несколько человек. Спасатели, которых направили на их поиски, сами оказались в снежной ловушке. На дорогах хаос. Экстренные службы расчищают трассы от поваленных деревьев.

Огромные заторы и на Балканском полуострове. Сразу несколько государств ввели ограничение на передвижение автомобилей. Водители простаивают в заторах по много часов. Перебои в работе железнодорожного транспорта. В Боснии и Герцеговине без электричества остались десятки тысяч домов. Починить оборванные линии электропередачи мешает непогода.