Ветераны СВО осваивают новые гражданские профессии

После подвигов на фронте - найти свое призвание в мирной жизни. Ветераны специальной военной операции, получившие тяжелые ранения в зоне боевых действий, находят в себе силы восстановиться не только физически. Все больше военнослужащих, пройдя реабилитацию, возвращаются к прежней работе, многие активно осваивают новые гражданские профессии и специальности, а кто-то и вовсе открывает собственное дело.

"И жить торопится, и чувствовать спешит"! Александр Малов хочет успеть всё сразу! Работает, учится - сдает сессии сразу в двух университетах. А еще готовится к свадьбе и осуществляет свои проекты в киберспорте. Участник СВО Александр был мобилизован в сентябре 2022-го. Девять месяцев служил в батальоне связи в составе 25-й бригады. И едва не погиб. Вместе с другом подорвались на мине

После реабилитации вернулся на прежнее место работы, он - инженер на одном из промышленных предприятий. А, кроме того, решил не забывать и давнее увлечение. Уже два месяца, как стартовал его проект - Александр организует турниры по киберспорту.

"Родилась такая идея, чтобы создать собственную Лигу Киберфорт, где ребята могли бы приходить и играть", - рассказал Александр Малов, ветеран СВО, соруководитель проекта "Киберфорт".

Задача - развивать компьютерный спорт в регионах. Участие в его турнирах принимают уже более 100 команд. На призовые для победителей потратил и часть денежной компенсации за ранение. А как пройдет возвращение к мирной жизни, считает, зависит не только от врачей, родных и близких, но и от характера и настроения самих бойцов. Кирилл Косенков из Подмосковья тоже из тех, кто не жалуется и не унывает.

Профессию военного Кирилл выбрал еще в 18 лет. Поступил в Михайловскую военно-артиллерийскую академию на факультет морской пехоты и ВДВ. В спецоперации участвовал с самого начала. У него два ордена Мужества и медаль Жукова.

"Был командиром взвода, через три месяца принял командование батареей и 14 октября 2023 года получил ранение дроном, который залетел в окоп и вот сейчас на гражданке", - рассказал Кирилл Косенков.

Ранение было серьезное, потерял часть ноги. Когда стало понятно - нет возможности вернуться к военной службе - задумался о собственном бизнесе. Сейчас многие увлечены здоровым питанием, вот они и решили с женой - надо выпускать свои натуральные продукты. Основать фермерское хозяйство. Пока открыли в Истринском районе кофейню-магазин и небольшой колбасный цех. Используют старинные рецепты. Кирилл и сам активно участвует в процессе.

"Ничего химического не добавляется, тут одно мясо в основном - как его смешивать, чеснок, паприка и в принципе всё", - отметил Кирилл Косенков.

Еще осенью Кирилл с женой взяли в аренду участок земли в 6 гектаров, планируют развивать там и производство колбас и содержать своё подсобное хозяйство, животных. А еще построить русскую избу, приглашать агротуристов на мастер-классы. Сейчас, считает, самое время осуществлять мечты.