Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Максима Ваганова

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 6-летнего Максима Ваганова. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать более семи миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но нужно ещё свыше 12 миллионов.

Мальчик из последних сил борется со смертельной болезнью - нейробластомой с поражением правого надпочечника. Максим прошёл 13 курсов химиотерапии, перенёс трансплантацию костного мозга, лучевую и иммунную терапии. Но достичь стойкой ремиссии не получается. Последний шанс на выздоровление - начать лечение специальным препаратом, но стоит он очень дорого.

Мы продолжаем помогать Максиму все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!