Видео с места взрыва и пожара в торговом центре во Владикавказе

МЧС показало видео с места взрыва и пожара во Владикавказе. На кадрах видно, что пламя охватило третий этаж и кровлю здания. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров.

Взрыв и последующий пожар произошли в ТЦ "Алания Молл" в среду утром. По предварительным данным, причиной мог стать взрыв бытового газа.

По последним данным, в результате взрыва погибла уборщица ТЦ. Также пострадали девять человек. В момент взрыва посетителей внутри торгового центра не было.

Сейчас на месте ЧП развернут оперативный штаб.