Вторая волна российских ракет направилась на Украину

Комбинированный ракетный удар наносят по Украине ВС России. Как сообщает "Военный обозреватель", работают "Искандеры", Х-101 и беспилотники.

Военкоры пишут, что сейчас крылатые ракеты Х-101 летят в направлении Киева и западных регионов Украины. Большая часть целей в Днепропетровске и Харьковской области уже поражена. В Днепропетровске прогремело 10 взрывов, под Харьковом – около 12-ти.

По уточненным данным, в Харькове зафиксированы прилеты в районе тракторного завода, на котором ремонтируются танки ВСУ. Взрывы раздаются в Кировоградской и Полтавской областях. В Хмельницкой области целью стал военный аэродром Староконстантинов. Воздушная тревога объявлена в девяти регионах Украины. Сообщается о серии взрывов в Бурштыне Ивано-Франковской области, где находится Бурштынская ТЭС. "Укрэнерго" уже сообщило об ограничениях энергопотребления.