Американский крейсер атаковал два самолета ВВС США

Сразу два американских истребителя – на счету крейсера ВМС США USS Gettysburg. Как выяснил телеканал Fox News, корабль, который по ошибке сбил F/A-18 ВВС США, той же ночью обстрелял еще один самолет.

Все случилось 22 декабря, во время операции западной коалиции против движения хуситов в Красном море. Gettysburg открыл дружественный огонь по самолетам, взлетавшим с палубы авианосца USS Harry S. Truman.

Как сообщалось ранее, первый истребитель был поражен. Экипаж спасли - пилотам удалось катапультироваться. Второй истребитель едва разминулся с зенитной ракетой. Как выяснили журналисты, снаряд пролетел на расстоянии 30 метров от борта.