Вблизи казахстанского Актау упал летевший из Баку в Грозный самолет

Вблизи казахстанского города Актау разбился пассажирский лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный. Видео с места крушения появилось в социальных сетях.

По предварительным данным, самолет Embraer должен был приземлиться в Грозном, но из-за тумана его перенаправили сначала в Махачкалу, а затем в Актау. Перед заходом на посадку в казахстанском аэропорту борт сделал несколько кругов.

В МЧС Казахстана подтвердили факт крушения самолета. По предварительным данным, в результате катастрофы могут быть выжившие.