Названа предварительная причина крушения летевшего в Грозный самолета

Пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, мог разбиться из-за столкновения со стай птиц. Об этом сообщили в самой авиакомпании, пишет ТАСС.

Крушение самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, произошло в среду утром. На борту находились, по разным данным, от 67 до 105 пассажиров и пять членов экипажа.

Борт должен был приземлиться в Грозном, но из-за тумана его перенаправили сначала в Махачкалу, а затем в Актау. Перед заходом на посадку в казахстанском аэропорту лайнер сделал несколько кругов.