Собянин: В новогоднюю ночь проезд на метро и МЦК будет бесплатным

В новогоднюю ночь проезд на метрополитене, Московском центральном кольце (МЦК), а также наземном городском транспорте столицы будет бесплатным. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В новогоднюю ночь – с 20:00 до 6:00 – проезд на метро, МЦК и наземном городском транспорте будет бесплатным. Перевозить пассажиров будут 140 наиболее востребованных маршрутов наземного городского транспорта и 18 регулярных ночных маршрутов. Работу МЦД продлим до 3:00. На Рождество метро и МЦК будут работать до 2:00, МЦД – до 3:00, а также 149 маршрутов наземного городского транспорта – до 3:30", – написал мэр.

Кроме того, в Москве в новогодние праздники все городские службы будут дежурить круглосуточно. К своевременной уборке снега подготовили необходимое количество спецтехники. Повышенное внимание - местам проведения массовых мероприятий: объектам зимнего отдыха и пешеходным зонам.

Также сформированы бригады для очистки кровель домов. Для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций создана оперативная группировка, куда входят более полутора тысяч человек, 450 единиц техники и семь вертолетов.

Спасатели дежурят и на воде. В их распоряжении более 25 судов на воздушной подушке.