После крушения самолета в Актау госпитализированы 12 человек

12 человек госпитализированы в областную больницу города Актау после крушения самолета Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный. Такие данные приводит казахстанский телеграм-канал Tengrinews.kz со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области.

Среди госпитализированных — один ребенок.

Ранее сообщалось, что после крушения лайнера могли выжить, по разным данным, от 6 до 10 человек.

Крушение самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, произошло в среду утром. На борту находились, по разным данным, от 67 до 105 пассажиров и пять членов экипажа.

Борт должен был приземлиться в Грозном, но из-за тумана его перенаправили сначала в Махачкалу, а затем в Актау. Перед заходом на посадку в казахстанском аэропорту лайнер сделал несколько кругов.

На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что перед крушением самолет пытался набрать высоту, но потом резко изменил траекторию и начал падать.