Видео с места крушения самолета Баку — Грозный

В соцсетях появилось видео с места крушения самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи казахстанского города Актау.

На кадрах видно, что хвостовая часть лайнера после крушения перевернулась.

Сейчас на месте крушения работают спасатели, врачи и психологи.

Как пишет Sputnik Казахстан, после крушения лайнера в больницу доставлены 14 человек. Всего на борту было 67 человек. В авиакомпании уточнили, что детей среди пассажиров не было.

Крушение самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, произошло в среду утром. На борту находились, по разным данным, от 67 до 105 пассажиров и пять членов экипажа.

Борт должен был приземлиться в Грозном, но из-за тумана его перенаправили сначала в Махачкалу, а затем в Актау. Перед заходом на посадку в казахстанском аэропорту лайнер сделал несколько кругов.

На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что перед крушением самолет пытался набрать высоту, но потом резко изменил траекторию и начал падать.