ВСУ нанесли удар по гражданским объектам во Льгове Курской области

Вооруженные силы Украины атаковали город Льгов в Курской области. Удар пришелся по гражданским объектам и инфраструктуре, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Хинштейн назвал обстрел очередным преступлением киевского нацистского режима. Он отметил в Telegram, что на месте работают все оперативные и аварийные службы. Принимаются все необходимые меры, информация о последствиях уточняется.

Врио губернатора подчеркнул, что держит ситуацию на контроле. Обращаясь к жителям Курской области, Хинштейн попросил граждан доверять только официальным источникам информации.