Появился список пассажиров разбившегося в Актау самолета Баку — Грозный

В СМИ появился список пассажиров, находившихся на борту самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, который разбился вблизи казахстанского Актау.

Всего на борту находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа. Список пассажиров публикует Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, в результате крушения выжили 14 человек.

Крушение самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, произошло в среду утром. Борт должен был приземлиться в Грозном, но из-за тумана его перенаправили сначала в Махачкалу, а затем в Актау. Перед заходом на посадку в казахстанском аэропорту лайнер сделал несколько кругов. На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что самолет пытался набрать высоту, но потом резко изменил траекторию и начал падать.