Число выживших при крушении самолета Баку — Грозный увеличилось до 25

В результате крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи казахстанского города Актау выжили 25 человек. Ранее сообщалось о 14 выживших.

Обновленные данные приводит РИА Новости со ссылкой на МЧС Казахстана.

Все выжившие доставлены в больницу.

Крушение самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, произошло в среду утром. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Борт должен был приземлиться в Грозном, но из-за тумана его перенаправили сначала в Махачкалу, а затем в Актау. На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что перед крушением самолет пытался набрать высоту, но потом резко изменил траекторию и начал падать.