Среди пассажиров разбившегося в Актау самолета были 16 россиян

На борту разбившегося в Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный, были 16 россиян. Об этом сообщили в Минтрансе Казахстана.

Также на борту были 37 азербайджанцев, 6 казахстанцев и 3 гражданина Киргизии.

Всего на борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Ранее в СМИ появился список пассажиров разбившегося лайнера.

Крушение самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, произошло в среду утром. Борт должен был приземлиться в Грозном, но из-за тумана его перенаправили сначала в Махачкалу, а затем в Актау. На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что самолет пытался набрать высоту, но потом резко изменил траекторию и начал падать.