Столкновение с птицами могло привести к крушению самолета в Актау

В Росавиации прокомментировали крушение вблизи казахстанского Актау самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс из Баку в Грозный.

В ведомстве сообщили, что авиакатастрофа произошла около 9:30 по московскому времени при заходе на посадку.

Ранее сообщалось, что борт должен был приземлиться в грозненском аэропорту, но из-за непогоды был перенаправлен сначала в Махачкалу, а затем в Актау. По предварительной информации Росавиации, казахстанский аэропорт был выбран командиром воздушного судна из-за нештатной ситуации, возникшей после столкновения со стаей птиц.

Крушение самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, произошло в среду утром. Борт должен был приземлиться в Грозном, но из-за тумана его перенаправили сначала в Махачкалу, а затем в Актау. На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что самолет пытался набрать высоту, но потом резко изменил траекторию и начал падать.

По предварительным данным, в результате авиакатастрофы выжили 25 человек. Всего на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.