Глава Чечни выразил соболезнования родным погибших в крушении самолета

Соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолета в Актау выразил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его данным, выжившие в крушении лайнера Azerbaijan Airlines находятся в крайне тяжелом состоянии. "Молим Всевышнего об их выздоровлении", - написал Кадыров в Telegram.

В сообщении главы Ченчи были приведены предварительные данные – о двенадцати выживших в аварии. Однако позже Кадыров уточнил, что спасены 25 пассажиров. По его информации , на борту лайнера находились 17 граждан России.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines рейсом из Баку в Грозный потерпел крушение утром 25 декабря. По предварительным данным, причиной стало столкновение лайнера со стаей птиц. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. 25 выживших доставлены в больницу.