Новые данные о крушении самолета в Актау: выжили 28 человек

По предварительным данным, в результате крушения самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, выжили 27 человек.

Ранее сообщалось о 25 выживших. Обновленные данные приводит РИА Новости со ссылкой на МЧС Казахстана. В то же время РБК со ссылкой на региональный Минздрав сообщает о 28 погибших.

Всего на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Ранее в Росавиации сообщили, что к крушению самолета могло привести столкновение со стаей птиц. По предварительной информации, из-за этого на борту возникла нештатная ситуация, из-за чего командир воздушного судна принял решение "уйти" в Актау.

Крушение самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, произошло в среду утром. Борт должен был приземлиться в Грозном, но затем "ушел" на запасной аэродром в Актау. На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что самолет пытался набрать высоту, но потом резко изменил траекторию и начал падать.