Алиев из-за крушения самолета срочно возвращается из России в Баку

Ильхам Алиев, получив информацию о крушении самолета в Актау, срочно возвращается в Баку из России. Об этом сообщил официальный азербайджанский источник. Президент Азербайджана принимал участие в неформальном саммите СНГ.

Самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря. Катастрофа произошла недалеко от города Актау на западе Казахстана. По предварительным данным, причиной стало столкновение лайнера со стаей птиц, передает РИА Новости.

На борту, самолета находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа. По последним данным, выжили 28 человек, они госпитализированы. Как сообщил ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, большинство спасенных в тяжелом состоянии.