В аэропорту Баку убрали новогоднюю елку после авиакатастрофы в Актау

В аэропорту Баку решили убрать новогоднюю елку после крушения самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс из азербайджанской столицы в Грозный.

Об этом сообщают пассажиры, которые сейчас находятся в аэропорту Баку. На кадрах, которые публикует Sputnik Азербайджан, видно, что сотрудники воздушной гавани снимают новогодние украшения с елки.

Крушение самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, произошло в среду утром. Борт должен был приземлиться в Грозном, но затем "ушел" на запасной аэродром в Актау. На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что самолет пытался набрать высоту, но потом резко изменил траекторию и начал падать.

В Росавиации сообщили, что к крушению самолета могло привести столкновение со стаей птиц. По предварительной информации, из-за этого на борту возникла нештатная ситуация, из-за чего командир воздушного судна принял решение "уйти" в Актау.

По последним данным, после авиакатастрофы выжили 28 человек. Всего на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.