Зеленский подтвердил массированный удар по объектам энергетики

Факт массированного удара по объектам энергетики Украины подтвердил Владимир Зеленский. Он признал, что зафиксированы отключения электричества в нескольких регионах. По словам украинского лидера, энергетики работают над восстановлением подачи света.

Зеленский утверждает, что украинская ПВО сбила 50 из 70 российских ракет. При этом местные СМИ сообщили о десятках взрывов в крупных городах Украины и на ТЭС страны.

Как сообщалось ранее, ВС России 25 декабря наносят массированный комбинированный удар по украинской инфраструктуре. Используются баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Около десятка ударов нанесли по Харькову. Взрывы прогремели в Киеве, Кременчуге, Днепропетровске, Кривом Роге и Ивано-Франковской области.