Взрыв кислородного баллона мог привести к крушению самолета в Актау

На борту самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, предварительно, произошел взрыв кислородного баллона. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.

Это могло стать причиной крушения. Никаких деталей региональные власти не сообщили.

Крушение самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный, произошло в среду утром. Борт должен был приземлиться в Грозном, но затем "ушел" на запасной аэродром в Актау. На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что самолет пытался набрать высоту, но потом резко изменил траекторию и начал падать.

В Росавиации сообщили, что к крушению самолета могло привести столкновение со стаей птиц. По предварительной информации, из-за этого на борту возникла нештатная ситуация и командир воздушного судна принял решение "уйти" в Актау.

По последним данным, после авиакатастрофы выжили 28 человек. Всего на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.