Список пассажиров разбившегося в Актау самолета Баку — Грозный

Авиакомпания Azerbaijan Airlines опубликовала список пассажиров рейса J2-8243 Баку — Грозный, которой потерпел крушение в казахстанском Актау. Всего на борту находились 62 человека и пять членов экипажа. Среди пассажиров было 16 россиян. По последним данным, после авиакатастрофы выжили 28 человек.

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Также авиакомпания опубликовала имена членов экипажа:

Кшнякин Игорь Кальянинов Александр Алиева Хокума Асадов Зульфугар Рагимли Айдан

Крушение самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный, произошло в среду утром. Борт должен был приземлиться в Грозном, но затем "ушел" на запасной аэродром в Актау. На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что самолет пытался набрать высоту, но потом резко изменил траекторию и начал падать.

В Росавиации сообщили, что к крушению самолета могло привести столкновение со стаей птиц. По предварительной информации, из-за этого на борту возникла нештатная ситуация и командир воздушного судна принял решение "уйти" в Актау.