Список пассажиров разбившегося в Актау самолета Баку — Грозный

Авиакомпания Azerbaijan Airlines опубликовала список пассажиров рейса J2-8243 Баку — Грозный, которой потерпел крушение в казахстанском Актау. Всего на борту находились 62 человека и пять членов экипажа. Среди пассажиров было 16 россиян. По последним данным, после авиакатастрофы выжили 28 человек.
- Агаев Рамин
- Ахмедов Рашад
- Алимирзаева Хадиджа
- Алимирзоев Али
- Алиев Замин Идрис
- Анкбазова Малейка
- Арсбаева Джейран
- Арсбаева Мадина
- Асанов Ринат
- Ацаева Зайра
- Бабаев Анар
- Байрамова Лейла
- Байрамзаде Айхан
- Бислиева Джамиля
- Девришов Самир
- Девришов Тофик
- Джунышалиев Эрлан
- Эдиев Увайс
- Эганов Мухаммедали
- Евстигнеева Кристина
- Филиев Рамазан
- Гадиров Гейдар
- Гистаров Ибрагим
- Гистаров Рашид
- Гогамова Моминат
- Гурбахов Хамзат
- Яндаров Арби
- Ибрагимов Рамин
- Игидова Нармин
- Исмаилов Исмаил
- Исмаилов Хабиб
- Джафаров Тогрул
- Джалилов Низами
- Джараев Ариф
- Джараев Хаджибрахим
- Джараев Магир
- Джеров Хызри
- Джерова Салихат
- Джумакулов Бауржан
- Джутаева Салима
- Халаева Хафисат
- Костиев Ибрахимхан
- Махсудова Галина
- Мамедов Заур
- Мехдиев Ядыгар
- Мустафаев Фаиг
- Омарова Лейла
- Осмонов Тилек
- Папахов Мухаммед
- Рахимов Субхонкул
- Садыгов Гошгар
- Саидуллаев Зинатул
- Шабанова Вафа
- Шаймерданова Гаук
- Сираджов Нуруллах
- Сираджова Муслимат
- Тулешинов Сандибек
- Тутунчиев Махмуд
- Убаев Арби
- Езнаева Рана
- Джамалулла Медин
- Джумагат Эльдар
Также авиакомпания опубликовала имена членов экипажа:
- Кшнякин Игорь
- Кальянинов Александр
- Алиева Хокума
- Асадов Зульфугар
- Рагимли Айдан
Крушение самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный, произошло в среду утром. Борт должен был приземлиться в Грозном, но затем "ушел" на запасной аэродром в Актау. На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что самолет пытался набрать высоту, но потом резко изменил траекторию и начал падать.
В Росавиации сообщили, что к крушению самолета могло привести столкновение со стаей птиц. По предварительной информации, из-за этого на борту возникла нештатная ситуация и командир воздушного судна принял решение "уйти" в Актау.