Вице-премьер Марат Хуснуллин принял участие в акции "Елка желаний"

Менее недели остается до Нового года. В преддверии праздника сделать счастливее тех, кто больше других нуждается в чуде, помогает благотворительная акция "Елка желаний".

По традиции, участие в ней принимают российские политики. Вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал исполнить мечты сразу 4 детей, их открытки он снял с новогоднего дерева, установленного в Доме правительства.

Так, 11-летний Ильяс из Татарстана получит трехколесный велосипед, а 8-летней Даше из Курской области достанется электросамокат. Обладателем конструктора станет 8-летний Дима из ЛНР, а для 11-летнего Никиты из столицы организуют встречу с труппой Московского Губернского тетра.

Также в роли новогодних волшебников выступили глава Минпромторга Антон Алиханов, министр труда Антон Котяков, руководитель Минобрнауки Валерий Фальков и глава Роспотребнадзора Анна Попова.