Команда фонда "Дари еду" проводит предновогоднюю акцию в Москве

Сотворить чудо для тех, кто так сильно в этом нуждается. Команда благотворительного фонда "Дари еду" проводит в Москве предновогоднюю акцию, в рамках которой подопечные организации получают продуктовые наборы и открытки.

Их прислали подписчики социальных сетей проекта. Подарки заботливо упаковывают и доставляют на дом известные артисты, которые личным примером вдохновляют людей на добрые поступки.

Акция проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Её цель - привлечь к благотворительному движению новых участников. Кроме того, авторы проекта помогают маломобильным людям с уборкой, доставляют им питание и оказывают психологическую поддержку.