Собянин представил депутатам МГД проект развития Москвы

Ежегодный отчёт о результатах работы столичного правительства представил сегодня мэр Сергей Собянин депутатам Мосгордумы. Он отметил, что ни пандемия, ни санкции не смогли помешать развитию мегаполиса. Наоборот, за последние годы был сформирован мощный транспортный каркас, кардинально преобразились системы здравоохранения и образования.

Москва вышла на первое место среди мировых мегаполисов по доступности транспорта. С 2011 года в столице открыты 256 станций метро, МЦК и МЦД. Об этом мэр Сергей Собянин рассказал в ходе ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Мосгордумой.

С прошлого года доклад проходит в новом формате телетрансляции на сайте городского парламента. Это помогает москвичам узнать больше о различных городских программах, чтобы выстроить личные, деловые и творческие планы. В отчете мэра охвачены все направления развития жизни столичного мегаполиса - от экономики до социальной сферы, в каждой из которых Москва стремится превзойти мировые показатели.

"Мы живем в мире, где идет постоянная борьба за умы, таланты, инвестиции и технологии. Битва за людей и человеческий капитал, и в этой битве мы должны побеждать снова и снова. Москва обязана быть лучшим городом Земли", - заявил Собянин.

Мэр напомнил, с какими проблемами столкнулась Москва в 2010-м году - пробки на дорогах, ларьки, старые дома и дворы, заставленные машинами. И "ржавый пояс" промзон прямо в городе. Сейчас эта ситуация изменилась кардинально.

Теперь для каждого жилого дома подбирается качественная архитектура. По всему городу благоустроены и созданы более тысячи парков. Между районами появились удобные связи. Сейчас реализуется крупнейшая программа развития транспорта в истории столицы. Для пассажиров появляются умные сервисы, речной транспорт перестал быть развлечением для туристов.

Появляются умные сервисы для пассажиров, обновляется весь подвижной состав. Например, в Москве — один из самых молодых парков наземного транспорта, а общее число трамваев, автобусов и электробусов выросло на 15%. Выстраивается новый рельсовый каркас. К 2030 году в Москве планируется открыть еще более 40 станций метро и МЦД.

"С открытием наземного метро количество внутригородских поездок по железной дороге выросло в 80 раз. Что касается наземного городского транспорта, на смену хаосу маршруток пришла современная система наземных перевозок. Вне зависимости от коммерческой выгоды конкретного маршрута, новый стандарт обеспечивает соблюдения расписания и комфортные условия перевозок", - отметил Собянин.

В городе формируется и новый каркас образовательных учреждений, чтобы в каждом районе дети имели возможность получить самое лучшее образование.

"В городе было построено свыше 670 новых зданий школ и детских садов, удалось обеспечить местами в детских садах всех нуждающихся московских детей. Создали уникальную цифровую образовательную платформу - Московская электронная школа. В 100% школ сегодня реализуются три и более программ профильного обучения в старших классах. И главное, все школы Москвы находятся в одинаковых финансовых условиях, дают равнодоступное образование. Как результат - сегодня московские школы уверенно входят в пятёрку мировых лидеров по качеству общего образования. И это не наша оценка, это данные объективных исследований", - сказал Собянин.

Кардинально меняется и система здравоохранения. Теперь к врачу по электронной записи можно попасть в день обращения. В Москве массово обновляются поликлиники, появились Центры экстренной помощи и Центры женского здоровья. В московских клиниках реализуются самые передовые мировые технологии.

Доклад мэра касался еще десятка сфер и в каждой стоят амбициозные задачи, и с каждым годом планка развития поднимается выше.