В праздники помощь бездомным людям в Москве будут оказывать круглосуточно

В праздничные дни помощь бездомным людям в Москве будут оказывать круглосуточно. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, человек без определенного места жительства может обратиться как в Центр социальной адаптации имени Глинки, так и в городские пункты обогрева, которые работают рядом с пригородными вокзалами.

Человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, может рассчитывать не только на временный кров и еду, но и на поддержку для дальнейшего возвращения к полноценной жизни.

Специалисты помогут восстановить документы, помочь в трудоустройстве, наладить контакт с родственниками, а также предложат сопровождение юристов и психологов.