Петровский путевой дворец приглашает окунуться в мир русских сказок

Сразится на безопасных мечах, научится играть на ложках или придумать собственный дизайн кокошника. Окунуться в мир русских сказок теперь можно в Петровском путевом дворце. Впервые в истории двери усадьбы открыты для москвичей и гостей столицы. Сюда в новогодние праздники можно прийти всей семьей.

Новогоднее путешествие в Петровском путевом дворце начинается под сводом исторического купола. Отсюда гости распределяются по четырем тематическим зонам. В программе как активные игры, так и творческие мастер-классы.

Игра-путешествие погружает в мир волшебства и приключений. А герои сказок здесь не просто оживают, но и сопровождают гостей на протяжении всего пути.

Скучать здесь не приходится ни взрослым, ни детям. В дворцовой гостиной артисты кукольного театра играют для посетителей спектакль по сказке Пушкина "Золотой петушок". Парадные залы украшают трехмерные декорации, созданные по мотивам иллюстраций известного русского художника Ивана Билибина.

В финале новогоднего приключения гостей ждет еще один сюрприз - они услышат старинную духовную музыку 17 века в исполнении хора, а в качестве солиста выступит сам Дед Мороз. Совершить увлекательное путешествие в мир русских сказок можно до 8 января.