Ёлка с ароматом апельсина, подснежники и живые картины. Сегодня на ВДНХ открылась выставка "Сказочные ели"! Почти 70 видов хвойных - гигантских и крохотных - выросли в огромном волшебном лесу.

Сосна, пихта, лиственница, кедр, можжевельник. А ещё аракуария и агатис - с далёких континентов. Каждое растение может поведать свою историю, достойную приключенческого романа. А помогут им герои известных сказок, которые словно сойдут с полотен Васнецова и устремятся к настоящей поляне с подснежниками, где однажды - кто знает - вполне могут собраться 12 месяцев. Но главное чудо на выставке - сами вечнозелёные.