Кремль соболезнует из-за авиакатастрофы в Актау: Путин уже позвонил Алиеву

Кремль глубоко соболезнует тем, кто потерял близких в авиакатастрофе в Актау. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он пожелал выздоровления пострадавшим.

Песков также сообщил, что Владимир Путин уже позвонил Ильхаму Алиеву и также выразил соболезнования.

Крушение самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный, произошло в среду утром. Борт должен был приземлиться в Грозном, но затем "ушел" на запасной аэродром в Актау. На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что самолет пытался набрать высоту, но потом резко изменил траекторию и начал падать.

В Росавиации сообщили, что к крушению самолета могло привести столкновение со стаей птиц. По предварительной информации, из-за этого на борту возникла нештатная ситуация и командир воздушного судна принял решение "уйти" в Актау.

По уточненным данным, на борту самолета находились 69, в том числе пять членов экипажа. Выжили в авиакатастрофе 29 человек.