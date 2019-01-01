Новак предложил поставлять газ Европе в обход Украины

Судьба транзита российского газа через Украину зависит от договоренностей ЕС и Киева. На сегодняшний день вопрос не решен, хотя европейские страны и заинтересованы в этом, заявил вице-премьер Александр Новак.

Новак напомнил в интервью "России 24", что Москва всегда заявляла о том, что она готова продолжать поставлять газ не только по существующей ветке. Есть ряд и других маршрутов. Вице-премьер отметил, что ситуация с запасами газа в Европе сейчас напряженная, а после прекращения поставок из России станет еще хуже. Запасы газа в европейских хранилищах сейчас на 3-5% меньше, чем в среднем за последние пять лет.

По данным зампредседателя правительства, за 11 месяцев этого года общие поставки трубопроводного и сжиженного газа из России в Европу в среднем выросли на 18-20%, несмотря на все санкции. Контракт на транзит российского газа в Европу по украинской территории был заключен в 2019 году. Он истекает 31 декабря, Киев продлевать его не намерен.