Список выживших при крушении самолета в Актау

В авиакатастрофе самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный, по уточненным данным выжили 29 человек. Ранее сообщалось о 28 выживших.

Кроме того, по обновленным данным, на борту самолета находились не 67, а 69 человек, в том числе пятеро членов экипажа.

Список выживших публикует Sputnik Казахстан.

Асанов Ринат (Киргизия) Османов. Т (Киргизия) Джумалиев Е. (Россия) Евстегнеева К. (Россия) Байрамзара А. (Азербайджан) Алиев З. (Азербайджан) Жалелов Н. (Азербайджан) Мамедов З. (Россия) Сираков Н. (Азербайджан) Арысбаева М. (Россия) Асадов С. (Азербайджан) Бисекеева Д. (Россия) Караев Н. (Азербайджан) Сейдахматова М. (Россия) Кадиров Г. (Азербайджан) Разимли А. (Азербайджан) Эдиев У. (Россия) Азой (фамилия не сообщается) (Россия) Джапаров Т. (Азербайджан) Дережиев Т (Азербайджан) Дирбисиков С. (Азербайджан) Папахов С. (Россия) Кафа Ш. (Азербайджан) Лейла (фамилия не сообщается) (Азербайджан) Рахимов С. (Россия) Неизвестная женщина Неизвестная женщина Арсбаева М. (гражданство не сообщается) Джерова С.Х. (Азербайджан)

Крушение самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный, произошло в среду утром. Борт должен был приземлиться в Грозном, но затем "ушел" на запасной аэродром в Актау. На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что самолет пытался набрать высоту, но потом резко изменил траекторию и начал падать.

В Росавиации сообщили, что к крушению самолета могло привести столкновение со стаей птиц. По предварительной информации, из-за этого на борту возникла нештатная ситуация и командир воздушного судна принял решение "уйти" в Актау. По другим данным, на борту мог взорваться кислородный баллон.