Десять россиян выжили в крушении самолета в Актау

В числе выживших в катастрофе самолета в Актау – десять россиян. Как сообщили в посольстве России в Казахстане, граждане России госпитализированы. Им оказывают медицинскую помощь в больницах города Актау.

В МЧС Казахстана тем временем уточнили число находившихся на борту потерпевшего крушение лайнера людей. По последним данным, рейсом Баку-Грозный летели 69 человек - а не 67, как сообщалось ранее.

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines в Актау. По данным ведомства, выжили в катастрофе 32 человека, передает ТАСС.