Обновленные данные: при крушении самолета в Актау выжили 32 человека

32 человека выжили при крушении самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау. Обновленные данные сообщили на брифинге авиакомпании.

Среди выживших — 14 граждан Азербайджана.

Ранее сообщалось о 29 выживших. Всего на борту находились 69 человек, в том числе пятеро членов экипажа.

Крушение самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный, произошло в среду утром. Борт должен был приземлиться в Грозном, но затем "ушел" на запасной аэродром в Актау. На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что самолет пытался набрать высоту, но потом резко изменил траекторию и начал падать.

В Росавиации сообщили, что к крушению самолета могло привести столкновение со стаей птиц. По предварительной информации, из-за этого на борту возникла нештатная ситуация и командир воздушного судна принял решение "уйти" в Актау. По другим данным, на борту мог взорваться кислородный баллон.