Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

В кои-то веки вам хочется побыть в одиночестве и тишине. Это нормально и правильно, только так вы сможете подзарядить свои внутренние батарейки.

Тельцы

Настроение не очень? Не только у вас: сегодня многие могут захандрить, так работает Луна в паре с Сатурном. Зато в такой день хорошо работается, попробуйте!

Близнецы

Прекрасный день для тех, кто не любит нарушать привычный порядок. Несмотря на предпраздничное время, сегодня вам удастся не отвлекаться от работы.

Раки

Вы будете хорошо запоминать информацию, даже если она не особо нужна. Составление списков, графиков, расписаний – ваш конек, займитесь этим сегодня.

Львы

Вы погружены в домашние дела, как и большинство людей сейчас. Тем не менее успейте позаботиться о себе – сегодня как раз отличный день для этого.

Девы

Когда вы в последний раз неспешно гуляли по городу, любовались снежинками и праздничным декором? Пообещайте, что сегодня вечером сделаете это!

Весы

Вы или получите срочную работу или будете торопиться закончить дела – в любом случае, этот день связан с большой нагрузкой. И достойным вознаграждением!

Скорпионы

Сегодня Луна в вашем знаке гармонирует с суровым Сатурном, что позволит привести в порядок себя или свои мысли. Насладитесь возможностью сделать паузу.

Стрельцы

Очень полезный день для представителей этого знака: вы сможете как-то упорядочить свои текущие задачи. Составьте список дел, делегируйте что-то другим – Сатурн именно про это!

Козероги

Вы в своей стихии: кто как ни вы умеет четко структурировать и, закатав рукава, наводить порядок? Прекрасный день для тех, кто не любит жить в хаосе.

Водолеи

Для вас это день подсчета заработанных денег. Посмотрите в банковском приложении свои доходы за месяц – много или мало получилось?

Рыбы

Вы с удовольствием провели бы этот день дома, но не у всех будет такая возможность. Берегите силы и по возможности избегайте шумных многолюдных компаний.