Запад рассчитывает позволить киевскому режиму накопить силы. Весь смысл разговоров, которые ведутся в западных странах и на Украине – исключительно в перемирии, заявил глава российского МИД. В планах Киева, по словам Сергея Лаврова – новые попытки нанести России стратегическое поражение по указке зарубежных хозяев.

Лавров напомнил, что президент на раз говорил о том, что перемирие не устроит Москву. Российской стороне нужны надежные, юридически обязывающие договоренности, которые нацелены на устранение главных первопричин конфликта, подчеркнул дипломат.

По словам главы российской дипломатии, должны быть решены вопросы общей безопасности в Европе, расширения НАТО. Должны быть гарантированы права людей, которые проживают на воссоединившихся с Россией территориях, приводит слова Лаврова РИА Новости.