ВС России освободили населенный пункт Новый Труд в ДНР, сообщило в ходе брифинга Министерство обороны.

В зоне ответственности группировки войск "Запад" ВСУ потеряли за сутки до 400 военнослужащих, в зоне ответственности группировки "Юг" - до 245 военных.

Кроме того, стало известно, что в результате действий группировок "Север" и "Днепр" ВСУ за сутки потеряли более 130 бойцов.

Также сообщается, что за указанный период российские силы ПВО перехватили пять снарядов HIMARS и 119 украинских БПЛА.

Прежде стало известно, что ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам энергетики Украины.