На Кубани ввели краевой режим чрезвычайной ситуации

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе введен краевой режим чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов.

"Ситуация остается напряженной. Принял решение с сегодняшнего дня ввести краевой режим ЧС. Региональный штаб возглавит мой заместитель Игорь Галась", - уточнил Кондратьев.

Он добавил, что выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района затянулся и не прекращается в связи с погодными условиями. Мазут поднимается со дна моря.

15 декабря два российских танкера в Керченском проливе попали в сильный шторм и получили критические повреждения. В море вылился мазут. Его основная масса сосредоточена у берегов Краснодарского края.