Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Актау

Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в связи с катастрофой самолета в Актау.

В ходе неформального саммита лидеров стран СНГ он выразил уверенность, что будет проведено тщательное расследование случившегося.

Российский лидер также сообщил, что в Актау вылетит самолет МЧС России с медперсоналом и оборудованием.

Крушение самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный, произошло в среду утром. Борт должен был приземлиться в Грозном, но затем "ушел" на запасной аэродром в Актау. На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что самолет пытался набрать высоту, но потом резко изменил траекторию и начал падать.

В Росавиации сообщили, что к крушению самолета могло привести столкновение со стаей птиц. По предварительной информации, из-за этого на борту возникла нештатная ситуация и командир воздушного судна принял решение "уйти" в Актау. По другим данным, на борту мог взорваться кислородный баллон.

По последним данным, в авиакатастрофе выжили 32 человека. Всего на борту находились 69 человек, в том числе пятеро членов экипажа.