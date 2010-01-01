Собянин выступил с отчетом в Мосгордуме. Основные заявления

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня представил ежегодный отчёт о результатах работы столичного правительства депутатам Мосгордумы. По его словам, столица обязана стать лучшим городом Земли.
Собянин отметил, что город за последнее десятилетие очень изменился. Москва занимает второе место среди городских экономик мира по данным Всемирного банка.
"За нашими плечами – десятки успешно реализованных проектов. И ни ковид, ни санкции не смогли остановить развитие Москвы", – сказал Собянин.
Другие заявления Сергея Собянина:
- С 2010 года в Москве сформировался мощный транспортный каркас;
- В столице один из самых молодых парков наземного транспорта;
- С 2011 года в Москве открыто 256 станций метро, МЦК и МЦД;
- Созданы больше 350 тысяч новых рабочих мест в зоне притяжения МЦК и БКЛ и 1,9 миллиона за пределами ТТК;
- В столице благоустроили или создали заново свыше 1000 парков и зеленых территорий;
- Масштабные фестивали стали визитной карточкой Москвы;
- В городе было построено свыше 670 новых зданий школ и детских садов;
- Средняя продолжительность жизни горожан выросла с 74 до 79 лет.