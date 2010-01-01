Собянин выступил с отчетом в Мосгордуме. Основные заявления

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня представил ежегодный отчёт о результатах работы столичного правительства депутатам Мосгордумы. По его словам, столица обязана стать лучшим городом Земли.

Собянин отметил, что город за последнее десятилетие очень изменился. Москва занимает второе место среди городских экономик мира по данным Всемирного банка.

"За нашими плечами – десятки успешно реализованных проектов. И ни ковид, ни санкции не смогли остановить развитие Москвы", – сказал Собянин.



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