Собянин обозначил основные цели развития Москвы на ближайшие годы

Москва обязана стремиться быть лучшим городом Земли. В мире постоянно идет борьба – за умы и таланты, за инвестиции и технологии. В этой битве надо побеждать снова и снова, убежден мэр Москвы Сергей Собянин.

Проект развития столицы Собянин обсудил во время своего ежегодного отчета с депутатами Мосгордумы. Мэр подчеркнул, что остановка или даже замедление в развитии будет означать проигрыш. Идет битва за людей, за человеческий капитал, в которой надо побеждать: в этом и состоит стратегия столичных властей.

Собянин напомнил, что за прошедшее время успешно реализованы десятки проектов. Развитие Москвы не смогли остановить ни ковид, ни санкции. Сегодня российская столица – это устойчиво растущий мегаполис, который занимает второе место среди городских экономик мира.