Четверо мирных жителей погибли в результате обстрела Льгова

Четыре человека стали жертвами обстрела Льгова в Курской области Вооруженными силами Украины. Трое мирных жителей погибли на месте, один тяжелораненый был доставлен в больницу, где позже скончался.

Как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, еще пятеро раненых после удара ВСУ находятся в тяжелом состоянии. Правительство региона оказывает всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям, написал чиновник в Telegram.

Город Льгов в Курской области, который 25 декабря обстреляли ВСУ, расположен более чем в 40 километрах от границы. Момент удара сняли на видео: ракеты попали в крышу сахарного завода и ТЭЦ. Серьезные повреждения получил пятиэтажный жилой дом, поврежден также участок газопровода.