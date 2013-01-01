Авиакатастрофа в Казахстане: все детали и хронология событий

Новые подробности авиакатастрофы в Казахстане. По уточненным данным, при крушении самолета выжили 32 человека. 10 из них - россияне. Многие из них сидели в хвосте, который отвалился при столкновении с землей. Трагедия случилась этим утром. Борт летел из Баку в Грозный. Большинство пассажиров были гражданами Азербайджана. Соболезнования президенту страны выразил Владимир Путин.

Согласно данным казахстанских оперативных служб, сигнал бедствия от пассажирского самолёта, выполнявшего рейс номер 8243 по маршруту Баку - Грозный, поступил примерно в половине одиннадцатого утра по местному времени. SOS передали на землю пилоты.

Пилоты сообщили, что их лайнер столкнулся с большой стаей птиц. По имеющейся информации, самолёт сначала хотели посадить в Махачкале, но там был сильный туман. Тогда лайнер ушёл в казахстанский Актау. На кадрах, сделанных с земли, видно, что самолёт летит горизонтально, а потом вдруг резко начинает снижение.

Это кадры снятые с другой точки. Кажется, что машина пытается набрать высоту. Потом будто зависает в воздухе и начинает снижаться. Потеря высоты идёт стремительно. Вертикальная скорость явно велика для штатной посадки. Шасси выпущены. Самолёт снижается с правым креном и буквально врезается в землю крылом. Вспыхивает топливо. Машину разворачивает, и она переворачивается. В результате катастрофы крылья самолёта обломились. Фюзеляж разрушился на две части. После остановки выжившие пассажиры начали сами выбираться из покорёженного салона.

Самолёт производства бразильской компании "Эмбраер", эксплуатантом которого являлась азербайджанская авиакомпания "Азал", упал в трёх километрах от взлётно-посадочной полосы аэропорта города Актау. Все оперативные службы прибыли на место крушения очень оперативно, так как заранее были переведены в режим повышенной готовности.

Самолёт, разбившийся в Казахстане был введён в эксплуатацию в июле 2013 года. По меркам авиации, машина отнюдь не старая. Была сразу передана азербайджанским авиалиниям. Вместимость салона - 106 мест эконом-класса.

Сообщается, что в больницы города Актау с различными травмами госпитализированы 28 человек. Среди них двое детей. Президент Азербайджана покинул Санкт-Петербург, где находился с визитом.

В аэропорту вылета, в Баку, в связи с катастрофой и гибелью людей рабочие разбирают новогоднюю ёлку и убирают украшения. В Грозном люди ждут новостей от своих родных и близких.

По предварительным данным, оба пилота самолёта погибли. На месте крушения ищут бортовые самописцы. Министерства здравоохранения Казахстана и России находятся на постоянной связи друг с другом.