Число пострадавших от массового отравления в Омске возросло до 42

Сорок два человека отравились на базе отдыха в курортной зоне в Омской области. Ранее сообщалось о 35 пострадавших. Точное число пострадавших, диагноз и причины заболевания установит следствие, сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

18 декабря на базе отдыха "Сказка" в санаторно-курортной зоне Чернолучье Омской области. За помощью в больницы самостоятельно обратились несколько человек с отравлением разной степени тяжести. Другие пациенты были доставлены на скорой. Среди 35 пострадавших были и дети.

Проверка регионального Роспотребнадзора выявила у пятерых сотрудников ресторана базы отдыха норовирус. Кроме того, в отобранных пробах с блюд и продуктов нашли кишечную палочку. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.