Кейт Миддлтон обругали из-за дочки: одета не по погоде

Сегодня, 25 декабря, католики отмечают Рождество. По такому случаю британский король Карл III с супргой Камиллой отправились на традиционную рождественскую службу в церковь Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Следом за ними следовала Кейт Миддлтон с супругом, принцем Уильямом, и детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи. Также в процессии были замечены сестра короля, принцесса Анна, и его племянница, беременная Беатрис.

Однако особое внимание привлекла все же Кейт Миддлтон. Местные СМИ распространили видео и фотографии с "проходки" семейства. Кэтрин для выхода в свет выбрала изумрудное пальто и шляпку в тон, образ завершив темными сапогами и шарфом в шотландскую клетку. В пальто был облачен и ее муж. А вот сыновья Джордж и Луи и дочь Шарлотта, хоть и были в верхней одежды, почему-то среди комментаторов получили самые негативные отзывы.

В частности, интернет-пользователям показалось, что Кейт одела детей "слишком легко". Якобы, считают обеспокоенные фанаты, на фото хорошо видно, что наследники Кэтрин и Уильяма без головных уборов, с оголенными шеями (а Шарлотта еще и в туфельках) явно мерзнут.

"Дочка одета не по погоде", "Кейт сама вон как утеплилась, а детей оставила мерзнуть. Хоть бы шарфы им повязала", "Детки как-то очень легко одеты, недоглядела Кейт", "Мне кажется, Шарлотту можно было и теплее одеть, куда мать смотрела..." - высказались комментаторы в Сети.