Российские дипломаты направлены в Актау для помощи выжившим в авиакатастрофе

Помощь выжившим в авиакатастрофе в Актау гражданам России окажут российские дипломаты. Они направлены в Казахстан, сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова отметила, что МИД России будет оперативно реагировать по мере поступления информации. Внешнеполитическое ведомство взаимодействует с российскими ведомствами, а также с ведомствами Азербайджана и Казахстана, передает ТАСС.

Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines рейсом из Баку в Грозный потерпел крушение 25 декабря вблизи казахстанского города Актау. Из 69 человек, находившихся на борту лайнера, выжили 32 человека.