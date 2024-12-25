26 декабря объявили днем траура в Азербайджане после крушения самолета в Актау

Сегодня, 25 декабря, самолет производства бразильской компании "Эмбраер", эксплуатантом которого являлась азербайджанская авиакомпания "Азал", упал в трех километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта города Актау. В больницы с различными травмами госпитализированы 28 человек. Среди них двое детей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении траура в стране 26 декабря в связи с авиакатастрофой в Актау, передает РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. В ходе неформального саммита лидеров стран СНГ он выразил уверенность, что будет проведено тщательное расследование случившегося. Российский лидер также сообщил, что в Актау вылетит самолет МЧС России с медперсоналом и оборудованием.